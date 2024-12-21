İstanbul'da Spor Buluşmaları Başladı: 2024 Olimpiyat Hedefleri Belirlendi - Son Dakika
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İstanbul'da Spor Buluşmaları Başladı: 2024 Olimpiyat Hedefleri Belirlendi

İstanbul\'da Spor Buluşmaları Başladı: 2024 Olimpiyat Hedefleri Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Spor İstanbul'un öncülüğünde düzenlenen 'Spor Buluşmaları' etkinliğinin ilki, Paris 2024 Olimpiyatları üzerine gerçekleştirildi. Etkinlikte 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpik Oyunları için stratejik hedefler belirlendi.

21.12.2024 15:47  Güncelleme: 16:20
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un şehrin spor vizyonunu güçlendirmek ve uluslararası hedeflere ulaşmak için başlattığı "Spor Buluşmaları"nın ilki düzenlendi. Etkinlikte Paris 2024 Olimpiyatları'ndan veriler değerlendirilerek, İstanbul'da atılması gereken adımlara ilişkin çalışma planı belirlendi. İlk buluşmanın teması, "Olimpiyatlar ve Paris 2024" oldu.

İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un öncülüğünde düzenlenen Spor Buluşmaları etkinlik serisinin ilki, İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk buluşmanın teması, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları ve şehrin 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunları adaylığı için bir durum değerlendirmesi yapmak amacıyla "Olimpiyatlar ve Paris 2024" oldu.

Birçok üniversitenin spor bilimleri fakültelerinden dekanlar ve öğretim üyeleri, ilçe belediyelerinin spor müdürleri, spor kulübü ile federasyon temsilcileri ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin yönetim kadrosundan isimler İstanbul'un spor alanındaki hedefleri doğrultusunda stratejik fikir alışverişlerinde bulundu.

İstanbul'un spor hedefleri için birlik vurgusu

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, kentin spor alanındaki uluslararası hedefleri için iş birliği mesajı verdiği konuşmasında, "İstanbul'un ev sahibi olacağı 2027 Avrupa Oyunları ile aday olduğumuz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunlar için federasyonlar ve bakanlıkla iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

2027 ve 2036 hedefleri için fiziksel aktivite alışkanlıklarının önemine de dikkati çeken Onur, şöyle devam etti:

"Spor İstanbul olarak ilk amacımız şehrin fiziksel aktivite oranını artırmak. Bu doğrultuda her yıl ölçüm yapıyoruz. 2019'da yüzde 13 olan fiziksel aktivite oranının 2023 sonunda yüzde 35'e çıktığını tespit ettik. Her gün 40 bin kişilik bir stadyumu dolduracak kadar insan tesislerimizi kullanıyor, 2024 yılında tekil kullanıcı sayımız 800 bin kişi oldu. Sporda başarılı olmak için öncelikle tabanın büyümesi gerekiyor. Fiziksel aktivite arttıkça spor yapan da artacak bu da sporcu sayısını artıracak. Biz spor okullarımızla her yıl 130 bin çocuğu sporla tanıştırıyoruz."

Basın mensupları, spor yöneticileri, akademisyenler, sporcular ve antrenörler gibi farklı paydaşlardan kişilerle yapılan geniş kapsamlı ankete de değinen Onur, "Spor dünyasından 500 kişiyle anket yaptık. Sportif başarı için liyakat en çok talep edilen kriter oldu. Onu altyapıdan yetenek geliştirme, sporcu takibi, antrenör ile yönetici eğitimi ve altyapı ile tesis iyileştirilmesi takip etti" dedi.

Sunum sonrasında katılımcılar, İstanbul'un sportif hedeflerine yönelik önceliklerine ilişkin fikirlerini paylaştı ve Spor Buluşmaları'nın ikinci toplantısının teması da "Stratejik Plan ve Yol Haritası" olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Spor Buluşmaları Başladı: 2024 Olimpiyat Hedefleri Belirlendi - Son Dakika

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