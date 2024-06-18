İstanbul'da STK'ler Gazze'ye destek için bir araya geldi

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Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşu (STK) üyesi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek olmak için Fatih Camisi'nde bir araya geldi.

Fatih Camisi'nin avlusunda "Bayramda Gazze'yle de kucaklaşmayı unutmuyoruz" sloganıyla toplanan STK üyeleri, "Kahrolsun İsrail", "Özgür Filistin", " İdlib'de, Gazze'de direniş her yerde" sloganları attı.

Gazze Dayanışma Platformu adına açıklama yapan Necmeddin Irmak, İsrail'in saldırılarının 9. ayında Gazze'nin direnişine devam ettiğini söyledi.

Irmak, Gazzelilerin saldırılara karşı tüm gayretlerini ortaya koyduğunu ifade ederek, "Özellikle ateşkes söylemlerinin yoğunlaştığı zamanda biz kardeşlerimizin direnişinin temizliğine de şahidiz." dedi.

Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Musa Akkari de Hamas'ın 257 gündür işgalci İsrail'in araçlarına füzelerle saldırdığını dile getirdi.

Akkari, Kassam Tugayları'nın 9 aydır teslim bayrağı çekmediğini ifade ederek, "Bu savaş zaferden başka bir şeyle sonuçlanmayacak. Önümüzde zaferden başka seçenek yok. ya da tek bir şey var şehitlik." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in Gazze'yi kadınların ve çocukların mezarlığına çevirdiğini, annelerin çocuklarına hayvan yemlerinden öğüttükleri unlarla ekmek yaptıklarını dile getiren Akkari, bu ekmeklerin mayasının izzet, şeref, direniş ve şehitlerin temiz kanı olduğunu ifade etti.

Akkari, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayram işgalci İsrail için çetin ve zor bayram. Onlar her gün tuzaklara ve pusulara düşüyorlar, her gün Kassam'ın yakıcı saldırılarıyla karşı karşıyalar. Kassam Tugayları'ndaki kardeşlerimiz yerin altındaki tünellerden mücadele ediyorlar. Bizler şu sözü veriyoruz. Allah'ın izniyle bu yerin altındaki tünellerden işgalci İsrail'in depremi, onun yok olduğu deprem meydana gelecek. Bunun ne zaman olduğunu soracaklar. Çok yakında."