İstanbul'da Suç Operasyonları: 217 Gözaltı, 161 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Suç Operasyonları: 217 Gözaltı, 161 Tutuklama

İstanbul\'da Suç Operasyonları: 217 Gözaltı, 161 Tutuklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son bir ayda İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 217 şüpheli gözaltına alındı, 161'i tutuklandı.

İSTANBUL'da son bir ayda 18 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 44 farklı olaya karıştıkları belirlenen 217 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 161'i tutuklanırken, ele geçirilen 133 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı ve 2 bin 851 ateşli silah mekanizması emniyette sergilendi. Sergide konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuruna kast eden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurşunlama, tehdit ve benzeri suçları işleyen suç örgütleri ile silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir aylık süreçte Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu'nda operasyonlar düzenlendi.

GÖZALTINA ALINAN 217 ŞÜPHELİ'DEN 161'İ TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerde 44 farklı olaya karıştıkları tespit edilen 217 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 217 şüpheliden 15'i serbest bırakıldı. Şüphelilerden 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 161 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şüpheli hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen 133 tabanca, 2 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 68 çeşitli ebatlarda fişek ve 2 bin 851 ateşli silah mekanizması İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Sergi sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklamalarda bulundu.

'MÜCADELEMİZ SUÇUN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR DEVAM EDECEKTİR'

Selami Yıldız, "Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'müzce son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti ve imalatı, kurşunlama olaylarına karışan farklı tarihlerde 44 olayın faili ele geçirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 217 kişi gözaltına alınmış 161 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlarda 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kast eden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" dedi.

'FAİLİ MEÇHUL BIRAKMIYORUZ'

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, kurşunlama olaylarında 2024'ten 2025'e yüzde 50, 2025'ten 2026'ya ise yüzde 50'nin üzerinde düşüş görüldüğü belirtilerek, "Bu olaylarda faili meçhul bırakmıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Operasyonları: 217 Gözaltı, 161 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:32
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 23:06:23. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Operasyonları: 217 Gözaltı, 161 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.