İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, 5 ilçedeki 6 ayrı olaya karışan zanlıların kimlik ve adresleri belirlendi.

Polis ekiplerince söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.