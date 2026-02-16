İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 25 Tutuklama - Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 25 Tutuklama

16.02.2026 15:09
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi tutuklandı, 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Devam eden çalışmalarda gözaltına alınan 40 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilçede suç örgütlerine yönelik özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon gerçekleştirdi. Farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri evlerde yapılan aramalarda birçok suç unsuru yakalandı. Gözaltına alınan 25 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin sorguları sonrası aynı suça karışanlara yönelik İstanbul merkezli Batman, Bursa, Adana, Tekirdağ, Diyarbakır ve Mardin'de de 61 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 40 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 7 tabanca, pompalı tüfek, 191 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 40 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

