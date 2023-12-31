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İstanbul'da ele geçirilen lüks otomobiller polis görevinde - Son Dakika
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İstanbul'da ele geçirilen lüks otomobiller polis görevinde

İSTANBUL'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen lüks otomobiller yılbaşında görevde. Taksim Meydanı'nda görevlendirilen araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar lüks polis araçlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul\'da ele geçirilen lüks otomobiller polis görevinde
31.12.2023 - 22:19,
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İSTANBUL'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen lüks otomobiller yılbaşında görevde. Taksim Meydanı'nda görevlendirilen araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar lüks polis araçlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA
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Taksim, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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