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Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız•
İSTANBUL'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen lüks otomobiller yılbaşında görevde. Taksim Meydanı'nda görevlendirilen araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar lüks polis araçlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da ele geçirilen lüks otomobiller polis görevinde - Son Dakika