'aziz İhsan Aktaş' Davasında Tüm Tutuklu Sanıkların Avukatlarının Beyanı Alındı, Ara Karar İçin Ara Verildi

05.02.2026 18:07  Güncelleme: 22:40
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve 200 sanık hakkında rüşvet iddialarıyla açılan davanın duruşması devam ediyor. Mahkeme heyeti tutukluluk durumunu değerlendirmek üzere ara verdi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davada 33 tutuklu sanığın tümünün avukatının beyanı alındı. Mahkeme heyeti, tutukluluk değerlendirmesini içeren ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye devam ediyor. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü'ndeki 1 No'lu salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hazır bulundu.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyesi Sevgi Kılıç, Parti Meclisi (PM) üyeleri Baran Seyhan, Tolga Sağ, Güldem Atabay, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel ile Burcu Mazıcıoğlu'nun izlediği duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, sanıklar Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ve Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit hakkında adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini talep ederken belediye başkanlarının da aralarında olduğu 30 kişinin tutukluk hallerinin devamını istedi.

Avukatlardan süre kısıtlaması talebi

Mütalaanın ardından avukatların beyanlarına geçildi. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Kadir Aydar, Oya Tekin ile eşi Celal Tekin, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ile Zeydan Karalar'ın avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi. Aranın ardından sanık avukatları, mahkeme başkanına savunma sürelerine ilişkin bir sanığın tek avukatı için 10 dakika, iki avukatı için 15 dakika, üç avukatı için ise toplam 20 dakika savunma yapması yönünde ortak karar aldıklarını belirtti.

Öğleden sonra 27 sanığın avukatı konuştu

Öğleden sonra BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, Utku Caner Çaykara, İbrahim Koçyiğit, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Esenyurt Belediyesi çalışanları Adnan Acar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Şimşek, Mert Çelik, Mustafa Yolcu, Müzeyyen Karakaş, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Oktay Aktaş, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Anadolu Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşci, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi'nde eğitmen Gülşah Ocak, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, makam şoförü Mehmet Ataş, arkadaşı Rabil Artan ile son olarak Rıza Akpolat'ın avukatı beyan verdi.

Duruşmaya ara verildi

Beyanlar alınmaya devam ederken mahkeme başkanı, "Tutuklu ve tutuksuz olarak ayrım yapmayabilirdim. Bunların hiçbirini yapmayabilirdim. Alfabetik sıraya göre başlardım. O zaman nasıl bir ortam olurdu burada? Bugünkü sebep de bu. İki kanun maddesi çatışıyor. Mecburen belli bir oranda süre kısıtlaması koymadık ama takriben 15-20 dakika yapılırsa biter diye düşündük" ifadelerini kullandı. Tüm beyanların sonunda ise hakim, tutukluluk değerlendirmesini içeren ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Kaynak: ANKA

İhsan Aktaş, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Suç, Son Dakika

