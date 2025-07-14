İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul\'da Suç Örgütü Operasyonu
14.07.2025 16:47
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İstanbul'da kırmızı bültenle aranan İ.A. başkanlığındaki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan firari İ.A'nın yaptığı, 89 şüphelinin gözaltına alındığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 89 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 adreste yapılan aramalarda ele geçirilen 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet, çeşitli miktarda uyuşturucu Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Sergiyi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyon hakkında bilgi aldı.

Yıldız, burada yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan soruşturma kapsamında, bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 150 şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Motosiklet ve çalıntı araç kullanılarak, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit ve motosiklet hırsızlığı" başta olmak üzere 116 ayrı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediklerini belirtmişti.

Elebaşılığını kırmızı bültenle aranan İ.A'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, suç örgütlerine silah temin eden ve silah ticareti yapan 3 atölye ile 250 ayrı adreste arama yapıldığını kaydetmişti.

Bakan Yerlikaya, 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini, operasyon kapsamında örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 ayrı sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika

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