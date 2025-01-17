İstanbul’da Suç Örgütü Soruşturması - Son Dakika
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İstanbul’da Suç Örgütü Soruşturması

Suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

17.01.2025 18:17
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İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Ümit Gözütok ve Özkan Aktaş hakkındaki nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmalarına karar verilen Adnan Acar, Mehmet Şimşek, Ümit Gözütok ve Özkan Aktaş ile adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Özgür Gölcük, Sibel Çelik, Ayben Yanardağ ve Fatma Melike Dişbudak hakkındaki nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin karar yazısında, şüphelilerin ifadeleri ve hakimliğin kararı hakkındaki gerekçesi yer alıyor.

Şüphelilerden Adnan Acar, hakimlik sorgusunda, 20 yıldır devlet memuru olarak ihale ve satın almada çalıştığını, kamuyu zarar sokacak bir şey yapmadığını, mevzuat dışına çıkmadığını, suçsuz olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını talep etti.

Fatma Melike Dişbudak ifadesinde, örgüt içinde yer almadığını, sosyal hizmetler şirketinde finans müdürü olarak çalıştığını söyleyerek, imza yetkisi olmadığını, patronlarından onay alarak işleri yaptığını belirtti.

Dişbudak, fatura kesme ve usulsüz işlemler konusunda bir şey yapmadığını, satın alma ve tahsilat konusunda yetkisi olmadığını, ihalelerle ilişkisinin bulunmadığını savunarak, serbest bırakılmayı talep etti.

İfadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Özgür Gölcük, yönetim kurulu olarak ihaleye dahil edildiklerini söyledi. Gölcük, "Tek yapmam gereken tutanak tutmak, rakamları kontrol etmekti. Eksper raporu vardı. İhalede usulsüzlük tespit etmedim. Zaten satışı ben yapmadım. Ödeme yapıldıktan sonra devri başkan yaptı. Sonraki paranın akıbetini bilmiyorum. Satışlarla ilgili maddi menfaat sağlamadım." dedi.

Sibel Çelik ise ifadesinde, BELTAŞ'ta maaşlı çalışan olduğunu belirterek, yönetim kurulu başkanının görevlendirmesiyle ihalelerle ilgili evrakı toplamak için komisyon oluşturulduğundan bahsetti.

Çelik, "Tek görevimiz kapalı zarf usulü aldığımız evrakı açtıktan sonra en yüksek teklifi tutanak altına alarak yönetim kurulu başkanına götürmekti. Ben şirketleri tanımam, kimseyle telefon görüşmesi yapmadım." ifadesini kullandı.

Diğer şüpheliler de haklarındaki suçlamaları reddederek, serbest bırakılmaları yönünde karar verilmesini istedi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Özgür Gölcük, Sibel Çelik ve Ayben Yanardağ'ın "rüşvet almak" suçundan, Fatma Melike Dişbudak'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan mevcut delil durumu ve savunmalarının içeriği karşısında adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olacağı kanaatine vararak, şüpheliler hakkında bu suçlardan yurt dışı çıkış yasağı ve her ayın bir günü en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmesine hükmetti.

Hakimlik, şüpheliler Adnan Acar, Mehmet Şimşek ve Ümit Gözütok'un "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan, Özkan Aktaş'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik kararında, ihaleye ilişkin raporlar, tanık ifadeleri ile bilirkişi raporları ve şüphelilerin sorumluluklarının olduğuna dair tespitler bulunduğuna işaret edilerek, delillerin henüz tam toplanmamış olması, atılı suçun kanunda öngörülen ceza miktarı ile suçun konusu ve ağırlığı nazara alındığında bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul’da Suç Örgütü Soruşturması - Son Dakika

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