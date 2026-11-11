İstanbul'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da suç örgütüne yönelik 36 adrese düzenlenen operasyonda, alıkoyma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı olaya karıştığı belirlenirken, aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, alıkoyma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, suç örgütünün tehdit ve alıkoyma suçlarına ilişkin 4 ayrı olaya karıştığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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