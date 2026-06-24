İstanbul\'da Sünnet Şöleni Coşkusu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi. Şölene aileleriyle katılan çocuklar klasik otomobiller, TOGG, minibüsler ve gönüllü motosiklet kulüplerinin oluşturduğu konvoyla Taksim Meydanı'ndan Ayasofya'ya geçti. Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki duaların ardından çocuklar Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen çocuk şenliğine geçti. Şölen kapsamında biraraya gelen yüzlerce çocuk cuma ve cumartesi günleri sünnet olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen geleneksel sünnet şölenine İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Programa katılan çocuklar ve aileleri sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda biraraya geldi. Klasik otomobiller, TOGG, minibüsler ve gönüllü motosiklet kulüplerinin yer aldığı konvoyla çocuklar emniyet motorize ekiplerinin eşliğinde Ayasofya-i Kebir Camii'ne hareket etti. Konvoy İnönü Caddesi'nden geçerek Ayasofya'ya ulaştı. Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki programda dualar okundu. Buradan ayrılan çocuklar ve aileleri Tarihi Yarımada güzergahını takip ederek Santral İstanbul Kampüsü'ndeki etkinlik alanına geçti. Şölen alanında mehter takımının gösterisiyle karşılanan çocuklar için çeşitli oyunlar, eğlenceler ve etkinlikler düzenlendi. Gün boyunca devam eden programda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

'MUHTEŞEM BİR ANI OLDU'

Mehmet Kocaboğa, "Çok güzel oldu. Nostalji arabalarla buraya kadar getirdiler. Çok memnun oldum. Konvoy çok güzeldi kendim yapsaydım bu kadar yapamazdım. Mümkün değildi; ama muhteşem bir anı oldu. Oğlum 9 yaşında" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Sünnet şölenine katılan Eyüp Furkan Kocaboğa ise "Çok güzel bir duyguydu. Çok güzel oldu. Fotoğraflar çekildi, yemekler verildi. Oturuldu, bekledik, konvoyla buraya geldik. Gelirken hiç sıkıntı yaşamadım. Renkli arabalar çok güzeldi. Çok mutluyum" dedi.

'KARDEŞİM İÇİN BURADAYIZ'

Oğlu sünnet olan Vural Murat ise, "Sabahtan beri buradayız, bizim için de çok güzel bir gündü. Konvoy gerçekten çok güzel, çok eğlenceli geçti. Klasik arabalar gerçekten güzel. Konvoy Taksim Meydanı'ndan başladı, Ayasofya Camii'ne kadar geldi. Dualar ettik güzeldi. Kardeşim 8 yaşında, kardeşim için bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH HAYIRLI EVLAT OLUR'

Oğlu sünnet olan Maksude Dede ise, "Çok güzel geçti, dualar okundu. Taksim'den başladık, Ayasofya'ya kadar konvoy halinde geldik. Şenlik alanına gideceğiz. Çocuğum 5 yaşında. Sünnet vakti artık gelmişti. İnşallah hayırlı evlat olur" diye konuştu. Ayasofya'daki programın ardından çocuklar aileleriyle oluşturulan konvoy eşliğinde Santral İstanbul kampüsündeki etkinlik alanına geçti.