İstanbul'da Sünnet Şöleni Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Sünnet Şöleni Coşkusu

İstanbul\'da Sünnet Şöleni Coşkusu
24.06.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar, Taksim'den Ayasofya'ya konvoyla geçiş yaptı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi. Şölene aileleriyle katılan çocuklar klasik otomobiller, TOGG, minibüsler ve gönüllü motosiklet kulüplerinin oluşturduğu konvoyla Taksim Meydanı'ndan Ayasofya'ya geçti. Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki duaların ardından çocuklar Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen çocuk şenliğine geçti. Şölen kapsamında biraraya gelen yüzlerce çocuk cuma ve cumartesi günleri sünnet olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen geleneksel sünnet şölenine İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Programa katılan çocuklar ve aileleri sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda biraraya geldi. Klasik otomobiller, TOGG, minibüsler ve gönüllü motosiklet kulüplerinin yer aldığı konvoyla çocuklar emniyet motorize ekiplerinin eşliğinde Ayasofya-i Kebir Camii'ne hareket etti. Konvoy İnönü Caddesi'nden geçerek Ayasofya'ya ulaştı. Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki programda dualar okundu. Buradan ayrılan çocuklar ve aileleri Tarihi Yarımada güzergahını takip ederek Santral İstanbul Kampüsü'ndeki etkinlik alanına geçti. Şölen alanında mehter takımının gösterisiyle karşılanan çocuklar için çeşitli oyunlar, eğlenceler ve etkinlikler düzenlendi. Gün boyunca devam eden programda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

'MUHTEŞEM BİR ANI OLDU'

Mehmet Kocaboğa, "Çok güzel oldu. Nostalji arabalarla buraya kadar getirdiler. Çok memnun oldum. Konvoy çok güzeldi kendim yapsaydım bu kadar yapamazdım. Mümkün değildi; ama muhteşem bir anı oldu. Oğlum 9 yaşında" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Sünnet şölenine katılan Eyüp Furkan Kocaboğa ise "Çok güzel bir duyguydu. Çok güzel oldu. Fotoğraflar çekildi, yemekler verildi. Oturuldu, bekledik, konvoyla buraya geldik. Gelirken hiç sıkıntı yaşamadım. Renkli arabalar çok güzeldi. Çok mutluyum" dedi.

'KARDEŞİM İÇİN BURADAYIZ'

Oğlu sünnet olan Vural Murat ise, "Sabahtan beri buradayız, bizim için de çok güzel bir gündü. Konvoy gerçekten çok güzel, çok eğlenceli geçti. Klasik arabalar gerçekten güzel. Konvoy Taksim Meydanı'ndan başladı, Ayasofya Camii'ne kadar geldi. Dualar ettik güzeldi. Kardeşim 8 yaşında, kardeşim için bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH HAYIRLI EVLAT OLUR'

Oğlu sünnet olan Maksude Dede ise, "Çok güzel geçti, dualar okundu. Taksim'den başladık, Ayasofya'ya kadar konvoy halinde geldik. Şenlik alanına gideceğiz. Çocuğum 5 yaşında. Sünnet vakti artık gelmişti. İnşallah hayırlı evlat olur" diye konuştu. Ayasofya'daki programın ardından çocuklar aileleriyle oluşturulan konvoy eşliğinde Santral İstanbul kampüsündeki etkinlik alanına geçti.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Sünnet, Taksim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sünnet Şöleni Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada Çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesinin feci ölümü kamerada
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Okan Buruk gözünü Süper Lig’in yıldızına dikti Okan Buruk gözünü Süper Lig'in yıldızına dikti
Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü Televizyon programında barışan çift gündem oldu: Kadının şartları hayrete düşürdü
Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi’nden resmi açıklama Sakatlık yaşayan Singo için Fildişi'nden resmi açıklama
Sergen Yalçın’dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!
Beşiktaş’tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat’a kanca Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'a kanca
Ronaldo’nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu Ronaldo'nun tarihe geçtiği maçta Portekiz farka koştu

17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 18:19:57. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sünnet Şöleni Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.