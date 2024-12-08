İstanbul'da Suriyeliler Esad'ı Kutladı - Son Dakika
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İstanbul'da Suriyeliler Esad'ı Kutladı

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Suriyeliler, HTŞ'nin Esad rejimini devirmesini İstanbul'da çeşitli yerlerde kutladı.

08.12.2024 17:43
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Haber: Hakan KAYA/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesini gün boyu kutladı. Fatih Camisi'nde başlayan kutlamaların uzun sürmesine polis izin vermedi, kutlamalar Saraçhane'de devam etti. Nişantaşı'ndaki konsolosluk binasına da muhalifler, "Özgür Suriye" bayrağı astı.

Türkiye başta olmak üzere dünyada çok sayıda ülkenin terör örgütü olarak tanıdığı HTŞ örgütünün öncülüğündeki silahlı grupların Şam'da Beşar Esad rejimini devirmesi en çok Suriyeli sığınmacının yaşandığı İstanbul'da bazı semtlerde kutlandı. Kutlamalar Başakşehir'de dün gece, Fatih Cami ve çevresinde sabah namazı saatlerinde başladı. Esenyurt gibi yoğun Suriyeli sığınmacının olduğu semtlerde de kutlamalar yapıldı. Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasında bayrağı indirerek, 'Özgür Suriye' yazılı bayrak astı. Caddede toplananlar, sloganlarla sevinç gösterisinde bulundu.

Çocuğunu havaya atarak kutlamalara katıldı

Polis, Fatih Camisi'nde toplanan gruplara bir süre sonra Saraçhane'yi adres gösterdi. Fatih Anıtı önünde toplanan Suriyeliler, sloganlarla Esad rejiminin yıkılmasını kutladı. Kalabalıktan bir kişi çocuğunu defalarca havaya atarak kutlamaya katıldı. Kutlama gün boyunca sürdü.

Kaynak: ANKA

Nişantaşı, İstanbul, Suriye, Şam, Son Dakika

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