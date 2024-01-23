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İstanbul'da taksiciler şehitler için bir araya geldi - Son Dakika
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İstanbul'da taksiciler şehitler için bir araya geldi

İstanbul'da bir araya gelen çok sayıda taksi şoförü, şehitler için toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atan taksiciler, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okudu. İstiklal Marşı'nı okuyan kalabalık, Türk devletinin bölünmez bir bütün olduğunu vurguladı. Taksiciler, vatan ve millet konusunda birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirtti. Açıklamanın ardından taksiler, ay yıldız şekli oluşturdu.

İstanbul\'da taksiciler şehitler için bir araya geldi
23.01.2024 - 00:40,
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İstanbul'da şehitler için toplanan taksiciler, taksileriyle ay yıldız şekli yaptı.

Yenikapı etkinlik alanında bir araya gelen çok sayıda taksi şoförü, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Saygı duruşunda bulunan kalabalık, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, Türk devletinin bölünmez bir bütün olduğunu belirterek, milletin hiçbir zaman terör eylemlerine boyun eğmeyeceğini söyledi.

Taksiciler olarak vatan millet konusunda bir bütün olduklarını dile getiren Dündar, "Bu zor günleri vatan ve millet için omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize güvenerek atlatacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu vatanın evlatları, bu zamana kadar teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır." dedi.

Açıklamanın ardından taksi şoförleri, araçlarıyla ay yıldız şekli yaptı.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da taksiciler şehitler için bir araya geldi - Son Dakika
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