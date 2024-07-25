İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasındaki füniküler hattında yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcular güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.
Ekiplerce yapılan çalışmayla arızanın giderilmesinin ardından hattaki seferler yeniden başladı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda Teknik Arıza Sonrası Seferler Normale Döndü - Son Dakika
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