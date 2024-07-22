İstanbul\'da Tefecilik Suçuna Yönelik Operasyonda 61 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı tefecilik suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-11" operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından tefecilik suçu işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 'tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve tehdit' suçlarına yönelik İstanbul merkezli Ağrı, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda tefecilik suçu işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; şahıslara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık, teminat olarak farklı tutarlarda bir çok çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları, borç alan şahısları ve ailelerini tehdit ettikleri tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonlar sonucu 6'sı ruhsatsız 8 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildiğinine de açıkladı.