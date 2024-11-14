İstanbul'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı

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İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC ile iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte müzahir kişiler ile irtibatlı olan, geçmiş dönemlerde de bu bölgelerde bulunan ve İstanbul'da eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Çalışmaların ardından belirlenen adreslere yapılan eş zamanı operasyonda "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Bu arada, bu adreslerde bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 2 zanlı ile 5 düzensiz göçmen de yakalandı.