İstanbul\'da Terör Operasyonu: 7 Yabancı Uyruklu Gözaltında

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İstanbul'da DEAŞ, HTŞ, FEC, ENC silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, HTŞ, FEC, ENC silahlı terör örgütleri ve bu örgütlerin çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan ve örgütlerle ortak hareket eden kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin eylem yapabileceğini değerlendiren ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.