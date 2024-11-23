İstanbul'da Terör Operasyonu: 7 Zanlıdan Biri Tutuklandı

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İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC'ye yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC ile iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çatışma bölgelerindeki örgüte müzahir kişilerle irtibatlı olan, geçmiş dönemlerde de bu bölgelerde bulunan ve İstanbul'da eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilerden M.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.E'nin, silahlı terör örgütü DEAŞ bünyesinde "mukatil (savaşçı)" olarak faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptığının tespit edildiği, hakkındaki dijital incelemede örgütle ilgili video ve fotoğrafların bulunduğu öğrenildi.

Diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda "yabancı terörist savaşçı" oldukları değerlendirilen 7 zanlı yakalanmıştı.