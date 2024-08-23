İstanbul'da trafik denetimi sırasında çarptığı polis memuru şehit olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da trafik denetimi sırasında çarptığı polis memuru şehit olan sürücü tutuklandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta trafik denetimi sırasında çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy'un şehit olmasına neden olan aracın sürücüsü tutuklandı. Muhammet Furkan Y. adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Peksoy, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra şehit olmuştu.

23.08.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da trafik denetimi sırasında çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy'un şehit olmasına yol açan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli polis memuru Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsü Muhammet Furkan Y. kazadan sonra gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Esenler 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli olduğu sırada hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Peksoy, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Muhammet Furkan, istanbul, Esenler, trafik, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da trafik denetimi sırasında çarptığı polis memuru şehit olan sürücü tutuklandı - Son Dakika


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:15:27. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da trafik denetimi sırasında çarptığı polis memuru şehit olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement