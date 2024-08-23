İstanbul'da trafik denetimi sırasında çarptığı polis memuru şehit olan sürücü tutuklandı

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İstanbul'da trafik denetimi sırasında çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy'un şehit olmasına yol açan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli polis memuru Peksoy'a çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsü Muhammet Furkan Y. kazadan sonra gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Esenler 15 Temmuz Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde trafik uygulamasında görevli olduğu sırada hızlı ve kontrolsüz gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Peksoy, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra şehit olmuştu.