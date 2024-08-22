İstanbul\'da trafik denetimi sırasında şehit olan polis memurunun ailesine acı haber

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mustafa Peksoy'un Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi.
Şehidin Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, Peksoy'un babası Yusuf Peksoy ve kardeşlerine şehadet haberini verdi.
Polis memuru Mustafa Peksoy'un babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şehidin bekar olduğu öğrenildi.
İstanbul Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
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