İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu etkisini artırdı.

Kentte mesainin bitmesiyle özellikle köprü geçişleri, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Bostancı'ya kadar sürerken, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında trafik ağır ilerliyor.

TEM bağlantı yollarında Ümraniye'den Çamlıca gişelerine kadar yoğunluk gözlenirken, Kavacık'tan başlayan araç yoğunluğu Ümraniye'ye kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası girişi ile Anadolu Yakası yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu görülüyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde trafik ağır seyrediyor.

Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında yoğunluk yaşanırken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

Beyoğlu sahil hattında trafik bazı noktalarda durma noktasına gelirken, her iki yakadaki sahil güzergahlarında da uzun araç kuyrukları oluştu.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık gözlendi.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74'e ulaştı.