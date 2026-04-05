Polis Haftası Korteji İstanbul\'da Kutlandı

05.04.2026 14:49
Ceyda YEŞİLOĞLU-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, -İSTANBUL'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında kortej geçişi yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan kortej, sahil güzergahını takip ederek Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kortej geçişiyle başladı. Kutlamalar kapsamında Kortej geçişi, saat 11.00 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başladı. Motorize yunus timleri ve çeşitli polis araçlarının yer aldığı konvoy, Beşiktaş ve Karaköy güzergahını kullanarak tarihi yarımadaya ilerledi. Sirenler eşliğinde ilerleyen korteje, polis helikopteri de havadan eşlik etti. Güzergah boyunca korteji ilgiyle takip ederler, cep telefonlarıyla bu anı kaydederek polis ekiplerine el sallayıp destek verdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği kortej geçişinde bazı vatandaşlar polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kortejin sona erdiği Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen programda bando takımı marşlar çaldı. Etkinlikte, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız çocuklara çeşitli hediyeler verdi, ailelerle sohbet etti.

Programda konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yıl dönümü hayırlı olsun. 181 yıldır şanla şerefle görev yapmakta olan teşkilatımız, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden bu görevi yapmakta. Tabii burada şehit olan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz gazilerimizi şükranla anıyorumö dedi.

Tören motosikletli yunus polislerinin gösterisiyle son buldu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
