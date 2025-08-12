İstanbul'da Uçak Acil İniş Yaptı

İstanbul'da, iniş takımları açılmayan özel bir uçak, Hezarfen Havaalanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen N343BA kuyruk tescilli özel uçak, iniş takımlarının açılmaması üzerine Hezarfen Havaalanı'na yöneldi. Uçak, acil iniş yapmak için kule ile irtibata geçti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçak kontrollü bir şekilde havaalanına inerken, olayda yaralanan olmadı.