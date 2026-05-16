İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

16.05.2026 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul'da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg ile Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali ve öncesindeki teknik kurulum çalışmaları kapsamında, 17-20 Mayıs tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, yarın 07.00'den müsabaka bitimine kadar, Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışları ile Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak.

Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
22:23
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 00:31:20. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.