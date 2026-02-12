İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife - Son Dakika
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife

İstanbul\'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
12.02.2026 13:26
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) komisyonlarının hazırladığı teklif doğrultusunda, kentte toplu ulaşım ve ticari taşımacılık ücretlerine yüzde 20 zam talep edildi. Teklif, İBB Meclisi gündemine taşındı. Zammın meclisten geçmesi durumunda tam bileti 35 liradan 42 liraya, aylık abonman 2 bin 748 TL'den 3 bin 298 TL'ye yükselecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) komisyonlarının hazırladığı teklif doğrultusunda, kentte toplu ulaşım ve ticari taşımacılık ücretlerine yüzde 20 zam talep edildi. Teklif, İBB Meclisi gündemine taşındı.

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı. Komisyonlar tarafından hazırlanan ve bugünkü İBB Meclisi toplantısındaki gündemde yer alan teklifte, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması talep edildi.

AYLIK ABONMAN 3 BİN 298 LİRAYA ÇIKACAK

Bu kapsamda, elektronik tam biletin 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarılması istendi.

TAKSİDE KISA MESAFE 210 LİRAYA YÜKSELECEK

Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İNDİ-BİNDİ 39 LİRAYA ÇIKACAK

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücretinin ise 21 liradan 25 liraya çıkarılması istendi.

YENİ TARİFE 16 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken, yeni tarifenin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Öte yandan, İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki iftar menüsü fiyatının 550 liradan yüzde 27,27 zamla 700 liraya çıkarılması istendi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife - Son Dakika

Yorumlar (4)

    Yorumlar (4)

  • munzurlu munzurlu:
    imamoğlundan önce 2 veya 3 senede bir zam gelirdi. şimdi mtv gibi 6 ayda bir zam. Ne güzel ya... 8 3 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İmamoğlu dönemde dört ayda bir Bazan da altı ayda bir zam yapılıyordu nerede yaşıyorsun sen 0 0
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Herşey çok güzel oldu azıcık oldu bu sefer ama,İmam çıkarsa beleş olur. 2 0 Yanıtla
  • Türkiye genci Türkiye genci:
    İnsanların nabzıyla ugraşmayı bırakın 4 kişilik bir aile metrobüse tranvaya binip ayasofyaya dahi gezemez hale getirdiniz utanmada yok bunlarda alım gücü bitti gezme bitti hayattan bezdirdiniz sonra nufus azalıyor narası yaparsınız kimin sayesinde 0 1 Yanıtla
