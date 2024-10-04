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İstanbul'da, Uluslararası Felsefi Filmler Festivali, Sinefilozofi Dergisi ile Sinema ve Felsefe Derneği ortaklığıyla 8-9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Sinema ve Felsefe Derneği'nden yapılan açıklamaya göre festival, Vivaldi'nin "Dört Mevsim" konçertosunu, dünyada ilk kez filmler ve panellerle buluşturacak.

Etkinlikte yönetmenler Tayfun Pirselimoğlu ve Pelin Esmer'in yanı sıra senarist Burcu Salihoğlu ile Tarkovski'nin arkadaşlarından Sabah Duru ve alanında uzman düşünür ve akademisyenler, söyleşi, panel ve atölye çalışmalarında izleyicilerin beğenisine sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü sponsorluğunda ilk kez gerçekleşecek festivalde, dört farklı tema üzerinden dört film gösterilecek. Her bir film gösterimi sonrasında düzenlenecek panellerde, yönetmenler, senaristler ve akademisyenler sinemaya felsefi yaklaşımlarını paylaşacaklar. Ayrıca çeşitli atölyelerle katılımcılar, sinema sanatının düşünsel ve pratik boyutlarını keşfetme fırsatı bulacak.

Festivalde ayrıca, sinema ile nörobilimi bir araya getiren "nörosinefilozofik" yaklaşım kapsamında, katılımcılar sadece filmleri izlemekle kalmayacağı, aynı zamanda duyusal ve bilişsel deneyimlerin birleşimiyle sinemanın felsefi derinliklerine inme fırsatı bulacakları bir ortam da sunulacak.

Festival boyunca Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eseri eşliğinde gerçekleştirilecek sinematik deneyimler, izleyicilere görsel, işitsel ve düşünsel bir yolculuk sunacak.

Sinema ve felsefenin kesişiminde düzenlenen festival, 8-9 Kasım'da İstanbul Akbank Sanat'ta sanatseverlerin ziyaretine açık olacak