İstanbul'da Uluslararası Hadis Meclisleri Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Uluslararası Hadis Meclisleri Başlıyor

16.06.2026 13:46
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İstanbul'da, çeşitli ülkelerden hadis alimlerinin katılacağı Uluslararası Hadis Meclisleri düzenleniyor.

İslam dünyasının farklı ülkelerinden hadis alimlerini İstanbul'da buluşturacak "Uluslararası Hadis Meclisleri", yarın başlayacak.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfından yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Dört Mezhep Müftüsü Ahıskalı Ali Haydar Efendi" adına Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camisi'nde gerçekleştirilecek program kapsamında, hadis literatürünün temel kaynaklarından "Sünen-i Ebu Davud" baştan sona okunacak.

Vakıf tarafından her yıl düzenlenen organizasyona, Suriye, Pakistan, Irak, Tunus, Mısır, Suudi Arabistan ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının farklı coğrafyalarından hadis alimleri katılacak.

Hadis okumalarının yanı sıra konferanslar ve mülakatların da yapılacağı program 27 Haziran'da sona erecek.

Program sonunda katılımcılara, İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen hadis alimlerinin imzalarını taşıyan icazetname verilmesi planlanıyor. İcazet merasimine Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, İran ve Irak'tan önde gelen alimlerin de aralarında bulunduğu uluslararası bir heyetin katılması bekleniyor.

Fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi olarak da takip edilebilecek program boyunca hadis ilmine ilişkin dersler, konferanslar ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Uluslararası Hadis Meclisleri'nin ilki 2024'te Hasan Kılıç Efendi adına düzenlenmiş, bu kapsamda "Sahih-i Müslim" okunmuştu. Geçen yıl yapılan organizasyonda ise Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi adına "Sahih-i Buhari" sema meclisi yapılmış ve katılımcılara icazetnameleri takdim edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Uluslararası Hadis Meclisleri Başlıyor - Son Dakika

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