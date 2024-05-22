İstanbul\'da Uluslararası İki Dillilere Türkçe Öğretimi Çalıştayı Başladı

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İstanbul'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğinde ortaklaşa düzenlenen "Uluslararası İki Dillilere Türkçe Öğretimi Çalıştayı" başladı.

Türk-Alman Üniversitesi'nin Beykoz yerleşkesinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Cemal Yıldız, dil ve kültürler arası etkileşimin önemini vurgulamak ve iki dillilere Türkçe öğretimi alanında yeni ufuklar açmak için buluştuklarını söyledi.

Dijitalleşen dünya ekseninde yaşanan gelişmelerin dil ve kültürler arası etkileşimi giderek artığına dikkati çeken Yıldız, "Küreselleşme ve göç gibi son derece güçlü dinamiklerin tetikleyici etkisiyle de iki dillilik veya çok dillilik yaygın hale getirmektedir. Bu durum, dil öğretimi ve öğrenimi alanında güncel gereklilik ve zorlukları doğurmakla birlikte, beraberinde etkisi yadsınamaz fırsatlar da ortaya çıkarmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Yıldız, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından ana dili veya ikinci dil olarak konuşulan Türkçenin, Türkiye'nin ekonomik gelişimi ve kültürel zenginliğinin etkisiyle daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

Çalıştayın Türkçe öğretimi alanındaki zorlukların ve fırsatların değerlendirilmesine, ortak çözümler bulunmasına ve geleceğe yönelik stratejiler oluşturulmasına önemli katkısı olacağını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Son yarım asırda yaşanan olağanüstü teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, Türkçenin öğrenimi ve öğretimi konusunda kaçınılmaz küresel bir etki yaratmıştır. Söz konusu etki, alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacak fırsatlar sunmakla birlikte, güç birliğiyle aşılması gereken zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle dil öğretimi süreçlerini ve yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirmek, güncellemek ve teknolojiyle entegre ederek iyileştirmeler yapmak son derece önem arz etmektedir."

"Türkiye Maarif Vakfı İki Dilli Çocuklara Türkçe Öğretimi Modeli"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ise vakfın Türkiye adına yurtdışında örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulduğunu belirterek, Türkçenin öğretilmesi, Türk kültür ve medeniyetine dair değerlerin dünyaya doğru bir biçimde tanıtılmasına önem verdiklerini kaydetti.

Türkçe'nin uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylı müfredat hazırladıklarını söyleyen Akgün, "Okullarımızda, okul öncesinden başlamak üzere K12'nin her kademesinde sistemli bir biçimde Türkçe öğretiyoruz. Okullarımızdan mezun öğrencilerimizin en az B2 seviyesinde Türkçe kullanma becerisine sahip olmalarını hedefliyoruz." dedi.

Her yıl, her sınıf seviyesinde Türkçe Durum Tespit Sınavı (TDTS) yaptıklarını aktaran Akgün, bu yıl ise mezun olacak öğrencileri için ilk defa Türkçe Dil Yeterlik Sınavı (TDYS) uygulayacaklarını bildirdi.

Avrupa'da yaşayan Türk ailelerin çocuklarının hem içinde bulundukları toplumun dilini öğrenmeleri hem de nitelikli bir ana dili eğitimi almalarının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Akgün, "Yapılan araştırmalar, ana dilini doğru şekilde öğrenemeyen ve kullanamayan iki dilli çocukların ve gençlerin, içinde yaşadıkları toplumun dilini öğrenme konusunda da zorluk yaşadıklarını göstermektedir. Dilin yanlış veya eksik öğrenilmesi, sadece iletişimde değil, duygu ve düşüncelerin aktarımında da benzer yanlış ve eksiklikleri beraberinde getirebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı İki Dilli Çocuklara Türkçe Öğretimi Modeli" adını verdikleri yeni yaklaşımın da çalıştayda istişare edilmesi isteklerini dile getirdi.

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz da Türk çocuklarına öz benliklerini, dillerini, kültürlerini unutmamak için başlayan Türkçe derslerinin, artık iki dillilere Türkçe öğretimi alanında gelişmeye başladığını vurguladı.

Yeni eğitim modelleri tartışılacak

Açılış konuşmalarının ardından Humboldt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Natalia Gagarina, "Türk-Alman İki Dilli Çocuklarda İlk Kelimelerden İlkokula Kadar Özgün/Özgün Olmayan Dil Bilgisi Sistemleri Oluşumuna Eleştirel Bir Bakış" başlıklı konuşma yaptı.

Gagarina, Türk-Alman çocuklarının dilsel yolculuğunu anlamanın, Türkçe ve Almanca dilbilgisi, sosyokültürel etkiler, aile dinamikleri ve eğitim ortamları gibi çeşitli faktörlerin araştırılmasını içerdiğini ifade etti.

Rouen Normandie Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı, "İki Dilli Çocuklara Dil Öğretimi: Fransa'da Türkçe Örneği ile Son Gelişmeler" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Çalıştayda, Türkçe öğretimi başta olmak üzere Avrupa'daki iki dilli Türk çocuklarına yönelik kurumlar ve STK'ler vasıtasıyla yürütülen eğitim faaliyetleri çeşitli boyutlarıyla değerlendirilecek, mevcut durum ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren bir rapor oluşturulacak.

Yarın tamamlanacak çalıştayın sonunda, iki dillilere Türkçe öğretimi kapsamında geliştirilecek eğitim modelleri, ilgili kurumlarla ve kamuoyuyla paylaşılacak.