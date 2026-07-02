İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton 45 Kg Ele Geçirildi

İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 45 kilogram uyuşturucu ve 173 bin 9 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, 15-30 Haziran tarihleri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütleri ile kentteki sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul merkezli Tekirdağ, Gümüşhane, Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 1 ton 45 kilogram uyuşturucu, 173 bin 9 uyuşturucu hap ile 2 otomatik silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı. 54 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Uyuşturucuyla mücadelelerini her alanda büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yıldız, "Torbacısından elebaşına kadar bu suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atmaya kararlıyız. Biz uyuşturucuya karşı amansız bir savaş yürütüyoruz. Bu savaşı sadece İstanbul adına değil tüm insanlık adına sürdürüyoruz." dedi.