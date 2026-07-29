İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi
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İstanbul'da yapılan operasyonlarda 1 ton 163 kg uyuşturucu ve 21 bin 735 ecza hapı ele geçirildi.

İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu ve 21 bin 735 sentetik ecza hap ele geçirildi, 133 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaları kapsamında, 1-27 Temmuz tarihlerinde ulusal ve uluslararası çapta uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile kentteki sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Denizli, Kütahya, Bitlis, Aksaray, Kocaeli, Bolu, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Sakarya'daki operasyonlarda 139 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 1 ton 163 kilo uyuşturucu, 21 bin 735 sentetik ecza hap ve 249 kilo kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 133'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yıldız, "Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir, gençliğimizi geleceğimizi çaldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton Ele Geçirildi - Son Dakika

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