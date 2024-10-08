İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 128 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 128 Gözaltı

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 128 Gözaltı

Son bir haftada İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 128 kişi gözaltına alındı.

08.10.2024 14:55
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İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 1 haftada yapılan operasyonlarda 128 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 900 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 79'u tutuklandı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin Esenyurt, Çatalca, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 130 kilogram kokain, 265 kilo 120 gram metamfetamin, 2 milyon 202 bin adet sentetik ecza hap, 219 kilo 700 gram uyuşturucu hap üretiminde kullanılan madde, 5 adet uyuşturucu üretiminde kullanılan makine ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 128 şüpheliden 79'u tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 128 Gözaltı - Son Dakika

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