İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

19.08.2025 15:30
İstanbul'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 7.9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal eden satan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu imal eden ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 milyon 896 bin adet satışa hazır uyuşturucu hap ve yaklaşık 1 milyon 280 bin adet uyuşturucu hap yapımında kullanılabilecek olan 63 kilogram ağırlığında uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, 'Organize şekilde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Operasyon, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "'İstanbul'da 2. Operasyon' İstanbul'da "Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerineö yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 7 Milyon 896 Bin adet Uyuşturucu Hap ile 63 Kg Ham Madde (yaklaşık 1 Milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik. İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

