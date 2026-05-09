İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da polis denetiminde aracında uyuşturucu bulunan sürücü ile uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama ve denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, 5 Mayıs'ta Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki kontrollerde, arka tampon kısmında gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu ile 35 bin 540 lira ve 300 dolar ele geçirildi.

Kimlik bilgileri belirlenen araç sürücüsü A.K. (22) gözaltına alındı.

Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucuyu K.A'dan (27) temin ettiği belirlendi.

Şüpheli K.A, Ataşehir'deki adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramada 101 gram kokain, 2,2 gram uyuşturucu hap, 228,9 gram marihuana, uyuşturucu paketleme cihazı, 2 hassas terazi ve 17 bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.