İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 336 Kilo Ele Geçirildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü 'nün 24 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 336 kilo 760 gram uyuşturucu madde, 133 bin 270 adet hap ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen 30 kilogram katkı maddesine de el konuldu. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı.Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız , "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz - 2 Ağustos arasında Küçükçekmece, Beylikdüzü, Bahçelievler, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Çatalca, Kartal ve Esenler olmak üzere 9 ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 159 kilo 800 gram skunk, 41 kilo 880 gram metamfetamin, 50 kilo 600 gram eroin, 72 kilo 480 gram kokain, 12 kilo reçine esrar, 133 bin 270 adet extacy hap olmak üzere toplamda 336 kilo 760 gram uyuşturucu madde ile, 133 bin 270 adet hap ele geçirildi.Operasyonlarda ele geçirilen 30 kilogram katkı maddesine de el konuldu.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Sergiyi İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da ziyaret etti. Yıldız ayrıca operasyonda görev alan polis memurlarını tebrik etti.

'UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; 9 ilçemizde yapılan operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti yapılan zehir tacirleri yakalanmış, toplam 20 şahıs gözaltına alınmış, 20 şahıs da tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucunda; 335 kilogram uyuşturucu madde, bol miktarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan, ailelerimizi parçalamaya, kamu sağlığını bozmaya çalışan zehir tacirlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Geleceğimizi çalmaya çalışan, gelecek katillerine geçit vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.