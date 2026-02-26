İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de 3 adres ile 1 depoya operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı adreslerdeki aramalarda, kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?