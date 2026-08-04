İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 sokak satıcısı gözaltına alındı.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sokak satıcısı" olarak bilinen uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa başta olmak üzere kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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