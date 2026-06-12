İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

12.06.2026 10:21
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İstanbul'da uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle ilgili düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Üç ilçede 21 Nisan'da düzenlenen ve 2 şüphelinin tutuklandığı operasyon sonrası çalışmalarını derinleştiren ekipler, olayla ilgili 7 zanlıyı daha belirledi.

Kimlik ve adresleri tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

İstanbul narkotik polisi, 21 Nisan'da Güngören, Bahçelievler ve Büyükçekmece'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını belirlemiş, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Adreslerdeki aramalarda 247 bin 500 sentetik ecza hap, hap üretiminde kullanılan 2 makine, 200 bin doluma hazır boş kapsül ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Olcay Başak Baycan Olcay Başak Baycan:
    7 kişi yakalandı tamam da bunun ne kadar etkisi olacak bence bunlar işin ucundan tutuluyor 0 0 Yanıtla
  • Sedat Nimettepe Sedat Nimettepe:
    eskiden böyle şeyler az olurdu halkın ahlakı bozulmuş bu kadar uyuşturucu nerede buluyorlar 0 0 Yanıtla
  • Arife Esra Yeşilmen Arife Esra Yeşilmen:
    ya bu kadar teknoloji varken hala bu tür operasyonlara ihtiyaç duyuyoruz demek ki yapay zeka ve gözetim sistemleri de yeterli değil 0 0 Yanıtla
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