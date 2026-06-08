İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması Genişliyor - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması Genişliyor

08.06.2026 18:34
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Adli Tıp'ta 10 şüphelinin uyuşturucu test sonuçları belirlendi, soruşturma sürüyor.

İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) örnek veren 10 şüphelinin daha uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüpheliler Fatih Karaca (Mabel Matiz), Volkan Bahçekapılı, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Yasemin İkbal, Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek ile ilgili rapor hazırlandı.

Rapora göre, Aycan Yağcı'nın idrar testinde esrar maddesine, saç örneğinde ise kokain ve metabolitlerine rastlandı.

Eda Dora'nın kan, idrar ve saç, Fatih Karaca (Mabel Matiz) ve Aslıhan Turanlı'nın saç ve idrar örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlanırken, Tarık Tunca Bakır, Yasemin İkbal, Yağmur Ünal, Eren Kesimer, Volkan Bahçekapılı ve Semiha Bezek'in ise sadece saç örneklerinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Kesimer'in saç örneğinde ayrıca fentanil ve petidine rastlandı.

Rapora göre, şüpheliler Aycan Yağcı, Aslıhan Turanlı, Fatih Karaca, Volkan Bahçekapılı, Yasemin İkbal, Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek'in örneklerinde ilaç etken maddeleri de tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması Genişliyor - Son Dakika

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