İstanbul'da vatandaşlar karın tadını çıkardı

-İstanbul'da Anadolu Yakasında kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nda da etkisini gösteriyor. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar sokaklarda kar topu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakasında bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı yoları ve araçların üzerini beyaza bürüdü. Kartal'da kar yağışını fırsat bilenler ise sokağa çıkarak kar topu oynadı.

Kar yağışında ailesiyle Aydos Ormanına çıkan Adem Yavuz, "Biz Anadolu çocuğuyuz buraya hafif de kar yağsa özlemini çekiyoruz. Burası İstanbul'un en yüksek tepelerinden biri Aydos Ormanı. Samsun'dan çocuklar ve torunlar geldi. Çok mutluyuz" dedi.