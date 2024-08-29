İstanbul\'da Vatandaşlara Tarlalarda Ürün Toplama İmkanı

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İstanbul'da, kent sınırları içinde yer alan bazı tarlalarda, vatandaşlara ürünleri elleriyle toplama imkanı sağlanıyor.

İstanbullular Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri gibi ilçelerdeki tarlalardan elleriyle topladıkları ürünleri sofralarına taşıma fırsatı buluyor.

Hem doğayla iç içe kentin stresinden uzaklaşmak hem de taze sebzeleri dalından koparmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri de Çatalca'nın Kabakça Mahallesi'nde yaşayan Gülser Oktay'ın (53) tarlası.

Yaklaşık 15 dönümlük arazisinde 10 yıldır vatandaşlara dalından istediği sebzeyi seçme imkanı sunan Oktay, AA muhabirine, eşiyle birlikte 30 yıldır tarımla uğraştığını söyledi.

Oktay, "Tarlamıza insanların girmesine müsaade ediyoruz ve böylece herkes istediğini, beğendiğini alıyor. Zorlukları var ama işi zevkle yapınca bazı zorlukları göz ardı ediyorsun. Ürettiklerini gördüğün zaman dinleniyorsun. Üretmeden de tüketmek olmuyor. En güzel şey de ürettiğini tüketmektir." dedi.

Şubat ayında tohumları ektiklerini, mayısta ise yetişen fideleri tarlaya diktiklerini belirten Oktay, "İlk hasadımıza haziranda salata, temmuzda ise biber, domates ve karpuzla devam ediyoruz. Ekim ayına kadar da hasadımız sürüyor. Daha sonra kışlıklarımızı, lahana ve karnabaharı ekiyoruz. Bir yılımızı böyle geçiriyoruz." diye konuştu.

Hava koşulları el verdiği sürece tarlada kalmaya ve insanları ağırlamaya devam ettiklerini aktaran Oktay, hafta sonu ise bahçede ekstra yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Oktay, insanların çocuklarıyla tarlaya geldiklerini ve özellikle bu aylarda kışlık yiyecekleri için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Hem Anadolu hem de Avrupa yakasından sebze toplamaya gelenler olduğunu vurgulayan Oktay, tarlayı insanlarla buluşturma fikrini eşinin düşündüğünü ifade etti.

Zaman içinde bahçesine gelenlerle bağ ve dostluk kurduklarını dile getiren Oktay, "Ürünlerin fiyatlarını pazarla kıyasladığınızda aynı gibi oluyor. Çünkü herkes 1-2 kilo alıp gidiyor. 100-200 kilo domates biber alan yok. Burası benim pazarım ama beğendiğini alıyorsun. Sadece kendi dokunduğunu koparıp, çoluğuna çocuğa yediriyorsun." ifadelerini kullandı.

"Buradan topladığımın tadı daha güzel oluyor"

Bahçelievler'den Çatalca'ya sık sık sebze toplamak için gelen Fevzi Erdoğan, tarladan ürün toplamanın çok keyifli olduğunu belirtti.

Biber, domates, patlıcan, soğan ve acı biber aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Kışlık yiyeceklerimizi burada kendi bahçemiz gibi topluyoruz. Hava sıcak olduğu için toplaması zor ve sıkıntılı oluyor. Köyde yaşıyormuşsun gibi hissediyorsun. Ailece organik yiyip, kendimizi memlekette hissediyoruz. Buradan topladığımın tadı daha güzel oluyor, pazardan almasıyla dağlar kadar fark var. Fiyat da uygun. Aldığınız ürünlerin kokusu belli, topraktan aldığın belli." şeklinde konuştu.

Sadiye Erdoğan da tarladan ürün toplamanın daha keyifli olduğunu ve kışlık hazırlığını buradan aldıkları sebzelerle yaptığını kaydetti.

Bahçeşehir'den gelen Gazel Tekin, tarladan bu ürünleri toplamanın hoşuna gittiğini söyledi. Köyde doğup büyüdüğünü anlatan Tekin, "Aslında yorucu oluyor ama tazesini seçiyorsun. Tatları daha güzel oluyor. Toplarken keyif alıyorum. Haftada 3 gün geliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'den gelen Bülent Dilek de domates ve patlıcan alarak kış hazırlığı yaptığını söyledi. Günlük yiyeceklerini de buradan temin ettiğini dile getiren Dilek, "Bir hafta sonra da salatalık toplamaya geleceğiz. Eşim de semizotu topladı. Burası çok keyifli. Kendin seçerek aldığın için güveniyorsun, içine siniyor. Bu durum çok hoşuma gidiyor. Burada görüp beğenerek alıyorsunuz." diye konuştu.

Sultangazi'den fırsat buldukça tarlaya geldiğini söyleyen Mehmet Cihanbey ise doğayla iç içe olmanın tadını çıkardıklarını vurguladı. Ürünlerin taze ve lezzetli olduğunu belirten Cihanbey, "Kendi elimizle toplamak güzel oluyor. Zahmetli ama farklı oluyor. Tarlanın içine girdikçe köy havası veriyor. Biz de köyden geldiğimiz için o hasreti gideriyoruz." dedi.