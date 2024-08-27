İstanbul'da Yağış Nedeniyle Ulaşım Aksadı - Son Dakika
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İstanbul'da Yağış Nedeniyle Ulaşım Aksadı

İstanbul'da saat 10.00 sıralarında başlayan yağış özellikle Kabataş, Karaköy, Eminönü semtlerinde etkili oldu. Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinin Eminönü-Bağcılar, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığını duyurdu. TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında da hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

27.08.2024 11:45
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(İSTANBUL) İstanbul'da saat 10.00 sıralarında başlayan yağış özellikle Kabataş, Karaköy, Eminönü semtlerinde etkili oldu. Metro İstanbul, Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinin Eminönü-Bağcılar, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığını duyurdu. TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp- Piyer Loti Teleferik hatlarında da hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

İstanbul'da yağış saat 10.00 sıralarında etkili olmaya başladı. Aralıklarla yaklaşık bir saat süren gök gürültülü sağanak özellikle Kabataş, karaköy ve Eminönü semtlerinde ulaşıma da yansıdı. Şiddetli yağışın etkisiyle ve sivil araçların da tramvay yoluna girmesiyle seferler aksadı. Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinin Eminönü-Bağcılar, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seferler Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldığını duyurdu. TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında da hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yağış Nedeniyle Ulaşım Aksadı - Son Dakika

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