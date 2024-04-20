İstanbul\'da Yağışlar Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı

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(İSTANBUL) Marmara Bölgesi'nde dün gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayan rüzgar ve yağışla ilgili İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı, AKOM'dan bir açıklama yapıldı. En fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerine düştüğünü açıklayan AKOM, yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

YARINDAN İTİBAREN YİNE 25 DERECE SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

3.272 personel, 1.693 araç ve iş makinesi ile il genelinde ihbarların değerlendirildiğinin belirtildiği AKOM açıklamasında, hava sıcaklığının yarından itibaren yeniden yükselmeye başlayacağı vurgulandı. Açıklama şöyle:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunmaktadır. İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren görülen yağışlar neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 35 kilogram yağış kaydedilmiş olup, en fazla yağış Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerimizde gözlenmiştir. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Halilazırda 10-13 C aralığına gerileyen sıcaklıkların Pazar (Yarın) gününden itibaren tekrardan artarak yeni hafta boyunca 25 C'ler civarına, yaz değerlerine yükseleceği öngörülmektedir.

Kuvvetli sağanak, yağmur ve fırtına nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3.272 personel, 1.693 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Yağış nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmamıştır"