İstanbul'da Yağışlar Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Yağışlar Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı

İstanbul\'da Yağışlar Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı

Marmara Bölgesi'nde dün gece yarısından itibaren etkili olan rüzgar ve yağış sonrası İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı, AKOM'dan yapılan açıklamada, en fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerine düştüğü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Yarından itibaren ise hava sıcaklıklarının tekrar yükseleceği vurgulandı.

20.04.2024 16:23  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Marmara Bölgesi'nde dün gece yarısından itibaren etkili olmaya başlayan rüzgar ve yağışla ilgili İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı, AKOM'dan bir açıklama yapıldı. En fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerine düştüğünü açıklayan AKOM, yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

YARINDAN İTİBAREN YİNE 25 DERECE SICAKLIKLAR GÖRÜLECEK

3.272 personel, 1.693 araç ve iş makinesi ile il genelinde ihbarların değerlendirildiğinin belirtildiği AKOM açıklamasında, hava sıcaklığının yarından itibaren yeniden yükselmeye başlayacağı vurgulandı. Açıklama şöyle:

"İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunmaktadır. İl genelinde sabah erken saatlerden itibaren görülen yağışlar neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 10 ila 35 kilogram yağış kaydedilmiş olup, en fazla yağış Arnavutköy, Çatalca ve Şile ilçelerimizde gözlenmiştir. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı, ardından bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Halilazırda 10-13 C aralığına gerileyen sıcaklıkların Pazar (Yarın) gününden itibaren tekrardan artarak yeni hafta boyunca 25 C'ler civarına, yaz değerlerine yükseleceği öngörülmektedir.

Kuvvetli sağanak, yağmur ve fırtına nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 3.272 personel, 1.693 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Yağış nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmamıştır"

Kaynak: ANKA

Marmara Bölgesi, İstanbul, Şile, AKOM, Hava Durumu, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yağışlar Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Şırnak'ta bir düğüne katıldı
    18:04 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Şırnak'ta bir düğüne katıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın Şırnak'ta düzenlenen düğün törenine katıldı. Bakan Göktaş, çiftin nikah şahitliğini yaparak genç çifti tebrik etti. Konuşmasında ailenin önemine vurgu yapan Göktaş, evliliklerinin örnek olacağına inandığını belirtti.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fırtınadan Dolayı Meydana Gelen Olaylara Müdahale Etti
    18:03 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fırtınadan Dolayı Meydana Gelen Olaylara Müdahale Etti

    Antalya'da etkisini sürdüren fırtınadan dolayı ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olaylara müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1200 personel görevlendirdi. Ekipler, devrilen ağaçları, kopan dalları, uçan tabela ve çatı parçalarını temizledi. Ayrıca, Konyaaltı Sahili, Düden Park ve Sabancı Bulvarı ile Evliya Çelebi caddelerinde trafik akışını etkileyen ağaçlar da kaldırıldı.

  • Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin Borç Yükü 853 Milyon TL
    17:59 Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin Borç Yükü 853 Milyon TL

    Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin toplam borcunun 853 milyon olduğunu belirtti. Kaya, borç yükünün ağır olduğunu ancak şikayetçi olmanın bir hakkı olmadığını söyledi.

  • Aydın'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı
    17:58 Aydın'da sınıf arkadaşları tarafından darp edilen öğrenci hastaneye kaldırıldı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuklarını darp eden 2 çocuktan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Kırklareli Vize'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
    17:54 Kırklareli Vize'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 58 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler B.T, S.T, B.K, Ç.M, O.R.Ç, B.M. ve A.O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.


17:35 Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Nedeniyle Şüpheli Gözaltına Alındı Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni Sonrası Hakaret İçeren Sözler Nedeniyle Şüpheli Gözaltına Alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
16:54 Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 18:05:52. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yağışlar Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement