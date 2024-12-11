İstanbul'da yağmurun da etkisiyle araçlar trafikte güçlükle ilerliyor - Son Dakika
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İstanbul'da yağmurun da etkisiyle araçlar trafikte güçlükle ilerliyor

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle ana arterlerde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

11.12.2024 09:47
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İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle ana arterlerde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle sürücüler ana arterlerde ve caddelerde araçlarıyla kontrollü seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den itibaren Ataşehir'e kadar trafik yavaş seyrederken ters istikamette ise Çamlıca Gişeleri ve Sultanbeyli'nde araçlar güçlükle ilerledi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında ise trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'ın yanı sıra Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu dikkati çekiyor. Araçlar bu yolda zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM otoyolu ile Metris kavşağı arası ve Basın Ekspres Caddesi'nde de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da ana arterlerde yaşanan hasarlı kazalar da trafiği olumsuz etkiliyor.

Toplu taşıma araçlarında yolcu yoğunluğu

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüsle Marmaray'da da yoğunluk oluşturdu. Duraklara ulaşmaya çalışan yolcular yağmurun da etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Toplu ulaşımda aktarma istasyonlarının yer aldığı Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk görüldü.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 70 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yağmurun da etkisiyle araçlar trafikte güçlükle ilerliyor - Son Dakika

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