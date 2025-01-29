İstanbul'da Yangın Mevzuatı Denetimi Başlatılıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Yangın Mevzuatı Denetimi Başlatılıyor

İstanbul Valiliği, Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını sonrası tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğunun denetleneceğini açıkladı.

29.01.2025 16:47
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İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak" denildi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından İstanbul Valiliği genelge yayımlayarak İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetleneceğini açıkladı. Yayımlanan genelgede, "İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), denetlenecek kurumun faaliyet alanına göre yetkili kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak. Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak. Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır." denildi.

Kaynak: DHA

Kartalkaya, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Kamu, Bolu, Son Dakika

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