İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 24 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi, 17 tutuklandı.

07.03.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaparak, üçüncü kişiler adına banka hesapları açıp, kurulan paravan şirketlerle suçtan elde edilen paraları akladığı, bunları kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 17'si tutuklanma, 2'si ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yapan şüphelilerin üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıklarını, kurulan paravan şirketlerle suçtan elde edilen paraların aklandığını ve bunları yine yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderilerek haksız kazanç elde edildiğini belirlemişti.

Kurulan suç örgütünün elebaşıyla üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında yaklaşık 2 milyar lira işlem hacminin olduğunu ortaya çıkaran ekipler, bu tutarların büyük bir kısmının yurt dışında bulunan kripto hesaplara aktarıldığını, bir kısmıyla para aklamak için taşınmaz alındığını tespit etmişti.

İstanbul, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 24 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerdeki aramalarda ise 65 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirmişti.

Çalışmaların devamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 3 villa, 3 şirket ile İstanbul ve Aydın'da 2 otele ve suç örgütünün elebaşının 7 milyon 500 bin dolarlık dijital banka hesabı ile diğer şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konulmuştu.

Kaynak: AA

Operasyon, istanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
Sivas’ta 4 yılan ve tarantula ele geçirildi Sivas'ta 4 yılan ve tarantula ele geçirildi
Rangers’ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı Rangers'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı
Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Sinop’ta yollar sular altında kaldı, devasa gölet oluştu Sinop'ta yollar sular altında kaldı, devasa gölet oluştu

17:19 Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
22:38 Sivas’ta 4 yılan ve tarantula ele geçirildi Sivas'ta 4 yılan ve tarantula ele geçirildi
22:27 Rangers’ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı Rangers'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
21:43 Sinop’ta yollar sular altında kaldı, devasa gölet oluştu Sinop'ta yollar sular altında kaldı, devasa gölet oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 17:49:50. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.