İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaparak, üçüncü kişiler adına banka hesapları açıp, kurulan paravan şirketlerle suçtan elde edilen paraları akladığı, bunları kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 17'si tutuklanma, 2'si ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yapan şüphelilerin üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıklarını, kurulan paravan şirketlerle suçtan elde edilen paraların aklandığını ve bunları yine yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderilerek haksız kazanç elde edildiğini belirlemişti.

Kurulan suç örgütünün elebaşıyla üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında yaklaşık 2 milyar lira işlem hacminin olduğunu ortaya çıkaran ekipler, bu tutarların büyük bir kısmının yurt dışında bulunan kripto hesaplara aktarıldığını, bir kısmıyla para aklamak için taşınmaz alındığını tespit etmişti.

İstanbul, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 24 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerdeki aramalarda ise 65 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirmişti.

Çalışmaların devamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 3 villa, 3 şirket ile İstanbul ve Aydın'da 2 otele ve suç örgütünün elebaşının 7 milyon 500 bin dolarlık dijital banka hesabı ile diğer şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konulmuştu.