İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, Esenyurt'ta bir rezidansta yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığı ve panel sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.

Çalışmalarda, kurulan panel sistemi üzerinden farklı kişilerin banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemleri yapıldığı, "yatır-çek" onaylama ekranının aktif olarak kullanıldığı ve zanlıların çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden bahis içerikli mesajlaşmalarının bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller, 2 diz üstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 11 ofis telefonu ile çok sayıda banka dekontu ele geçirildi.