Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul'da 'yasadışı bahis' operasyonu soruşturmasında savcılık işlemleri biten 31 şüpheli hakkında tutuklama istendi. 21 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli düzenlenen "yasadışı bahis" operasyonunda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 31'i akşam saatlerinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 21 kişi ise adli kontroelle serbest bırakıldı. Erhan Kork'un 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5.1-c maddesine muhalefet' suçlarından tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında değeri toplamda 6 milyar 900 milyon lira olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konulmuş, 59 şüpheli tespit edilmiş ve eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.