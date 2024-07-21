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İstanbul'da yaşayan gençler Kastamonu'yu yakından tanıdı

Kastamonu Şenpazar Derneği Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gezi programıyla İstanbul'da yaşayan gençler, memleketlerini ve çevresini keşfetme fırsatı buldu. Gençler, Taşköprü, Azdavay ve Safranbolu ilçelerini ziyaret ederek bölgeyi gezdi. Geziler sayesinde gençler arasında dostluklar arttı ve doğanın güzellikleriyle dolu bir hafta sonu geçirdiler. Bu tür ziyaretlerin devam edeceği belirtildi.

21.07.2024 17:11
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İstanbul'da yaşayan Kastamonulu gençler memleketlerini ve çevresini yakından tanıma imkanı buldu.

Kastamonu Şenpazar Derneği Gençlik Kolları tarafından gençlerin memleketlerini unutmaması için her yıl gezi programı düzenleniyor. 11. kamp programı bu yıl Şenpazar, Taşköprü, Azdavay ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerine gerçekleştirildi.

İlk olarak Taşköprü ilçesini ziyaret eden gençler sırasıyla bölgeyi gezme imkanı buldu.

Dernek Başkan Yardımcısı Yusuf Gündüz, gazetecilere, bu geziler aracılığıyla gençler arasında dostluğun arttığını söyledi.

İki gün süren kampın Taşköprü'den başladığını dile getiren Gündüz, "Belediye Başkanı Hüseyin Arslan gençleri karşıladı ve içilen çaylarla sohbet etti. Taşköprü'ye gelen Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar da gençleri yalnız bırakmadı. Taşköprü de bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2000 yıl öncesine ait yollarda yürüme imkanı bulan ziyaretçiler, ilçeyi gezerek köprüde hatıra fotoğrafı çektirdiler." dedi.

Ardından Azdavay ilçesine geçirildiğini aktaran Gündüz, "Azdavay'da bulunan at çiftliğini gezdik. Evlerinin mimarisiyle ünlü Safranbolu caddelerinde dolaşan gençler Mencilis Mağara'sına hayran kaldılar. Akşam saatlerinde Şenpazar Kızılcasu kamp alanında yakılan ateş ve yapılan eğlencelerle güzel vakit geçiren katılımcılar doğanın güzellikleri içinde bulunan bungalov evlerinde kalarak şehrin gürültüsünden uzak bir hafta sonu yaşadılar." diye konuştu.

Gençlerin memleketlerini tanıması açısından kampın çok önemli olduğunu belirten Gündüz, geleneksel hale getirdikleri bu ziyaretleri sıklaştıracaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yaşayan gençler Kastamonu'yu yakından tanıdı - Son Dakika

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