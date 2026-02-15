İstanbul'da Yazdan Kalma Bir Pazar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Yazdan Kalma Bir Pazar

İstanbul\'da Yazdan Kalma Bir Pazar
15.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da lodosla birlikte sıcaklık 21 dereceye yükselince, insanlar parklara ve sahillere akın etti.

İSTANBUL'da lodosla yükselen sıcaklıklar kent sakinlerine yazdan kalma bir Pazar günü yaşattı. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler parkları ve sahilleri doldurdu. Bebek sahiline akın eden vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkararak eğlenceli bir Pazar günü geçirdi.

Şubat ayında lodos sıcaklıklar kent genelinde 21 dereceye kadar çıktı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, haftasonunu park ve sahillerde geçirdi. Bebek sahili ise gezmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oldu. Kimileri balık tutarken, kimileri ise evcil hayvanlarıyla sahilde yürüyüşe çıktı. Bazı İstanbullular deniz kenarında oturarak güzel havanın keyfini çıkardı.

'BALIK TUTMAYA GELDİK'

Balık tutmak için Bebek Sahili'ne gelen Mustafa Atun, "Bugün havayı güzel gördük. Dedik ki boğaza çıkalım balık tutalım. Sabah saat 6.30'da geldim" dedi.Kerem Yıldız ise, "Sabah saat 06.30 gibi balık tutmak için geldim ama balık bugün az. Hava bugün çok güzel her hafta geliyorum" dedi.

'DENİZE GİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Güzel havanın keyfini çıkaranlardan Mahmut Tuncer ise, "Dinleniyoruz burada gelip deşarj oluyoruz oturuyoruz sürekli geldiğimiz bir yer. Çıkıp dışarıda bir yerde buluşup sohbet ediyoruz. Birazdan arkadaşlarımız gelince hep beraber kahvaltı yapacağız. Sonra da denize girmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yazdan Kalma Bir Pazar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Aleksei Navalny’nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli

23:45
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim
Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
23:43
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
23:13
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
23:09
Kulisleri sallayacak iddia Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına dönüş tarihini verdiler
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler
21:59
Yemen’de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü
21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 03:01:07. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yazdan Kalma Bir Pazar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.