İstanbul'da Yeni Raylı Sistem 8 Milyon Yolcu Taşıdı

26.02.2026 13:51
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, 26 Şubat 2024'te açıldı ve 8 milyon yolcu taşıdı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da, 26 Şubat 2024'te hizmete açılan Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bugüne kadar 8 milyon 56 bin 569 kişinin taşındığını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un tarihi merkezlerinden geçen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistemi'nin 26 Şubat 2024'te hizmete alındığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Marmaray ile entegre olan söz konusu hattın açıldığı günden bu yana 8 milyon 56 bin 569 kişiye hizmet verdiğini dile getirdi. 8,3 kilometrelik hattın inşasında tarihi surlar ve diğer kültürel miras alanlarının korunarak, modern ulaşım ile tarihi dokunun uyumunun sağlandığını belirten Uraloğlu, "Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsayan hattımız İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bir güzergahta yer almasıyla turizme de önemli katkı sunuyor" dedi.

'YAŞAM KONFORUNU ARTIRACAK DÜZENLEMELER'

Bakan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme arasında günde toplam 83 seferle, sabah 06.00'dan gece 23.00'e kadar 25 dakikalık aralıklarla hizmet verildiğini anlatarak, "Seyahat süresi Sirkeci-Kazlıçeşme arasında 17 dakika, Kazlıçeşme-Sirkeci arasında ise 25 dakika. Hat, sefer başına 1637 yolcu kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

Proje alanının toplam 215 bin metrekare olduğunu ve çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresinin demir yolu ulaşımı için kullandıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, geri kalan 122 bin 550 metrekarenin ise yaya yürüme alanı, bisiklet, skuter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bu kısmı vatandaşların yaya olarak kullanımına açarak İstanbul'a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduk. Projemiz kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ettik. Yani projemizle insanımızın yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik" dedi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

